Plau am See : Polizei sucht vermisste Rentnerin

von svz.de

28. Dezember 2018, 13:00 Uhr

Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird die 77-jährige Helga Sollner vermisst. Die aus Sachsen- Anhalt stammende Frau ist Gast in einem Hotel in Plau am See. Dort besuchte sie am Vormittag des 26.12.2018 ihre Schwester, die in einem Pflegeheim untergebracht ist. Nach dem Besuch verliert sich die Spur der 77-Jährigen.

Die Polizei vermutet die 77-Jährige weiterhin in der Region Plau, da sie ihr gesamtes Gepäck, ausgenommen ihre Handtasche, im dem Hotel zurückgelassen hat. Derzeit ist völlig unklar, warum die Frau nicht dorthin zurückgekehrt ist und wo sie sich gegenwärtig aufhält. Die Polizei ist seit Donnerstag mit mehreren Streifenwagen und einem Fährtenhund auf der Suche nach der Vermissten. Parallel dazu überprüft die Kriminalpolizei alle Kontaktadressen der 77-Jährigen. Bislang haben sich jedoch keine Anhaltspunkte zum derzeitigen Aufenthaltsort der Frau ergeben.

Polizei Ludwigslust

Frau Sollner ist ca. 160 cm groß und schlank. Sie trägt rotbraunes kurzes Haar und ist Brillenträgerin. Vermutlich ist die Vermisste mit einer roten Steppjacke und einer dunklen Mütze bekleidet.

Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Frau nehmen das Polizeirevier in Plau (Tel. 038735/ 8370) oder die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter dem Polizeinotruf: 110 entgegen.