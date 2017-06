Kultur : Radeln durch die Jahrhunderte

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Eigentlich sollte am 11. Juni die Sonderausstellung „200 Jahre Fahrrad“, die schon seit einigen Wochen im Plauer Museum zu sehen ist, endlich auch offiziell eröffnet werden. Doch die Museumsfreunde im Plauer Heimatverein machten daraus ein kleines Fest für ihre vielen gekommenen Gäste, unter ihnen auch Bürgermeister Norbert Reier und Ilka Rohr vom Landkreis Ludwigslust-Parchim. Eingeleitet wurde es am Abend zuvor mit einem Vortrag von Dr. Wolf Karge über die mecklenburgische Fahrradgeschichte. Weiter ging es am Sonntagvormittag mit einer Ausfahrt auf historischen Fahrrädern durch die Stadt und entlang des Plauer Sees, woran sich rund 50 Damen und Herren beteiligten – zünftig gekleidet im altmodischem Design.

Am Nachmittag suchten sich alle bei strahlendem Sonnenschein einen schattigen Platz auf dem Burghof, wobei erinnert sein soll, dass trotz der Bauarbeiten das Museum weiterhin für Besucher geöffnet ist. Das Parkhotel Klüschenberg sorgte für einen Imbiss und vor allem für Getränke. Den Auftakt machte der Bläserkreis Mecklenburg-Vorpommern unter Leitung von Landesposaunenwart Martin Huss aus Barkow. Bei einigen Volksliedern sangen etliche Gäste mit, denen die Musik sichtlich gefiel. Mit dem „Irischen Reisesegen“, in dessen Refrain es heißt: „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Dich fest in seiner Hand“, verabschiedeten sich die Bläser vom Publikum, worauf Dr. Karge im altmodischen Frack einen Kurzvortrag zur frühen Fahrradgeschichte mit der Demonstration von Laufrad, Hochrad und Niederrad verband. Wissenswertes wurde so mit Anschaulichem verknüpft. Der Clou: Mutige konnten selbst auf das Hochrad steigen und wurden dabei natürlich sicher begleitet und gestützt, denn so einfach, wie es aussieht, ist die Fortbewegung in luftiger Höhe verbunden mit den Tücken der heute unüblichen Technik nicht. Vor allem das Anhalten und Absteigen will geübt sein.

Plau war einst eine Hochburg des Radballs, der hier schon vor 120 Jahren gespielt wurde. In der Mehrzweckhalle am Bahnhof wurde bis in die 1980er Jahre aktiv in der BSG (Betriebssportgemeinschaft) Lokomotive Plau trainiert und in der Bezirksliga gespielt. Zur Jahrtausendwende war es aber damit vorbei, weshalb das Kinder- und Jugendzentrum sich bemüht, diese Sportart in Plau am See wiederzubeleben. Wie Radball gespielt wird, zeigten dann Mitglieder des Sportvereins „Wanderlust“ Lüblow. Das zum Radball benutzte Fahrrad unterscheidet sich vom normalen Tourenrad und was man damit machen kann, erregte schon das Staunen der Zuschauer. Die Spielregeln sind streng, denn bei Bodenberührung während des Spiels mit Fuß oder Körper ist der betreffende Spieler erst wieder spielberechtigt, wenn er die Tor-Aus-Linie des eigenen Gehäuses überquert hat. Es gilt also, immer oben zu bleiben und den Ball durch Schläge mit dem Vorder- oder Hinterrad ohne Benutzung von Händen und Füßen ins Tor zu befördern. Eine Mannschaft besteht aus zwei Spielern: Torwart und Feldspieler, wobei auch der Torwart auf dem Feld mitspielt. Er darf aber im Strafraum auch die Hände zur Ballabwehr benutzen; Kopfbälle sind gestattet.

Musikalisch, wie er begann, endete der unterhaltsame Nachmittag auch. Den Abschluss des Radfestes bildete ein Auftritt der Plauer Burgsänger. Wer wollte, konnte die Sonderausstellung besichtigen und viele Fahrräder in ihrer technischen Entwicklung bewundern.





von Ilja Baatz

erstellt am 13.Jun.2017 | 12:00 Uhr