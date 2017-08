Heideblütenfest : Sandhofer feiern ihre „Erika“

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Das ist der braune Schlüpfer für die Woche, samstags wird er gewaschen, dann kommt der gute Schlüpfer dran.“ Die etwas ältere Dame im Achselhemd mit breiten Trägern wäscht den riesengroßen Alltagsschlüpfer eifrig in einem emaillierten Eimer aus. So war es mal, verkündet aus dem Hintergrund die Moderatorin von „Drunter und Drüber“ übers Mikro. An diesem Wochenende ist die lustige Weibergruppe mit ihren Koffern voller historischer Ober- und Unterbekleidung nach Sandhof zum 24. Heideblütenfest gereist und zieht das Publikum mächtig an. Derbe Wäsche, derber Humor hier auf dem Festplatz.

