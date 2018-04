Goldberg : Scheune abgebrannt

Rauchsäule kilometerweit zu sehen: 150 Rundballen Heu vernichtet

Die Rauchsäule war bis Lübz zu sehen: Gestern Abend gegen 17.30 Uhr brannte eine Scheune in Goldberg ab. Etwa 150 Rundballen Heu gingen dabei in Flammen auf. Auch ein mit Maisfutter gefüllter Anhänger und ein Kran wurden Opfer der Flammen. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Region Goldberg und die Drehleiter aus Plau am See. Die Scheune mit etwa 30 mal 12 Meter Fläche soll verschlossen gewesen sein, war vor Ort zu erfahren. Wir berichten weiter.