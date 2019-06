von svz.de

Zu sommerlichen Klängen wird am kommenden Sonntag, 16. Juni 2019, um 17 Uhr in die Gnevsdorfer Kirche geladen. In gewohnter Weise werden Musiker der Gemeinde mit Verstärkung aus Plau am See und Solisten von weit her gemeinsam musizieren. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten des Fördervereins wird gebeten.