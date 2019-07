Wendisch Priborn : Spaziergang durch den Garten

Zu einem herrlichen Spaziergang laden die Wendisch Priborner Gärten ein.

von svz.de

03. Juli 2019, 10:42 Uhr

Am kommenden Sonntag sind Gartenfreunde und Naturliebhaber zwischen 14 und 18 Uhr zu einem Blick über den Gartenzaun eingeladen. Es beteiligen sich der Garten Rocktäschel am Liebhof 4, der Garten Meßmann in der Genossenschaftsstraße 9 und der Garten Geese am Platz der Freiheit 11 (Cafe zur alten Eiche), wo auch für Verpflegung gesorgt sein wird.