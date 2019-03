Lübz : Steuererklärung für Rentner

von svz.de

15. März 2019, 07:21 Uhr

Ruhestand schützt nicht vor Arbeit. Und auch nicht vor Papierkram. Denn auch im Alter müssen viele noch eine Steuererklärung abgeben. Der Kreis derer, die darum nicht herumkommen, wächst jedes Jahr. Wer ist davon betroffen und was muss beachtet werden? Antworten auf diese und andere Fragen rund um die Steuererklärung im Alter geben aus landespolitischer Sicht der Landtagsabgeordnete Christian Brade und sein Kollege, der Finanzminister Mathias Brodkorb.

Die Fragerunde beginnt am Montag, 18. März, um 17 Uhr im Restaurant „Zur Eldenburg“, Am Markt 13 in Lübz. Der Eintritt ist kostenlos.