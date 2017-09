Thurow : Suche nach vermisstem Angler

vergrößern 1 von 18 1 von 18



































Bisher weiß niemand was genau am Sonntag auf dem Thurower See passiert ist. Auch heute suchten wieder Helfer der DRK Wasserwacht, unter anderem mit Tauchern, nach dem vermissten Angler. Zeugen hatten das kleine Angelboot am späten Sonntagnachmittag auf dem Thurower See entdeckt. Neben dem Boot schwammen auch die Schuhe des Vermissten, sowie die Angelausrüstung.

Den ganzen Tag fuhren die Helfer der Wasserwacht in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei den See ab und setzten dabei sogenannte Sonargeräte ein. Später kamen an den verdächtigen Stellen die Taucher zum Einsatz.

Am späten Nachmittag kam außerdem die Rettungshundestaffel zum Einsatz. Die Suche wurde am Abend dann ergebnislos abgebrochen. Morgen sollen wieder Taucher und der Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen.

von Susan Ebel

erstellt am 05.Sep.2017 | 20:52 Uhr