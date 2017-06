kleine reporter ganz groß : Tierisch gut - Goldberger basteln „Zisch“-Kunstwerke

vergrößern 1 von 1 Foto: sabrina panknin 1 von 1

Rollentausch in der dritten Klasse der Goldberger John-Brinckman-Grundschule: Dieses Mal hatten sich die Schüler von Klassenleiterin Christiane Schubert einige Fragen überlegt. Sie waren kleine Reporter und keine Schüler – in diesem Moment zumindest. Zu Besuch war nämlich SVZ-Redakteurin Sabrina Panknin. Die Mädchen und Jungen nehmen am SVZ-Projekt „Zeitung in der Schule“ (Zisch) teil.

Jetzt konnten sie endlich einem Journalisten ein paar Fragen stellen. „Woher bekommen Sie die Informationen?“ „Schreiben Sie mit einem Computer oder noch mit einer Schreibmaschine?“ „Wie lange müssen Sie arbeiten?“ Fragen über Fragen prasselten auf die Redakteurin ein. Die Antworten überraschten die Kinder das ein oder andere Mal. Da machten sie manchmal auch große Augen. Vor allem als die Journalistin den Kindern eröffnete, dass sie gerade selbst ein Interview führen.

Nach dem Lesen der Zeitung erfolgt dann der Spaß. Aus alten Zeitungen haben die Kinder etwas gebastelt: Eule, Hund, Katze, Fisch, Pferd... „Jetzt werden die Bilder nur noch angemalt und verziert“, erzählt Christiane Schubert. Stolz sind die Kinder schon jetzt auf ihre „Zisch“-Werke. Deshalb durften die Bilder auch schon mit auf ein Gruppenfoto.

von Sabrina Panknin

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr