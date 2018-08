Bad Stuer bei Plau am See : Tödlicher Unfall auf der Plauer Kreuzung

Am Sonntag Morgen kam es auf der B198 zu einem schweren Unfall

von Michael-Günther Bölsche

26. August 2018, 12:18 Uhr

An der Kreuzung der Bundesstraße 198 und der Landesstraße 17 zwischen Plau Appelburg und Bad Stuer kam es am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Kradfahrer verstarb.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Motorradfahrer aus Richtung Plau kommend in Richtung Röbel unterwegs. In Höhe der Kreuzung der Landesstraße 17 nach Ganzlin kam ihnen ein Pkw entgegen, der nach links in die Landesstraße einbiegen wollte. Aus noch unbekannter Ursache kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw. Dabei erlitt der Kradfahrer aus Schleswig-Holstein tödliche Verletzungen, während die zwei Pkw-Insassen verletzt ins Plauer Krankenhaus eingeliefert wurden. Auch der zweite Kradfahrer, der den Unfall mit ansehen musste, wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er von Notfallseelsorgern betreut werden musste.

Der Kreuzungsbereich war bis in die Mittagszeit für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Beamte des Kriminaldauerdienstes sowie ein Sachverständiger der Dekra wurden hinzugezogen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ganzlin halfen der Polizei bei der Absperrung der Unfallstelle und haben ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt.