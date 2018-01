Vereinsarbeit : „Troika“ bestätigt und wiedergewählt

Der Leistener Kultur- und Heimatverein zieht eine positive Bilanz. Sein Vorstand hat erneut das Vertrauen der aktuell 37 Mitglieder erhalten.

von Simone Herbst

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

27 Mitglieder und Gäste waren jüngst der Einladung zur Jahreshauptversammlung des Leistener Kultur- und Heimatvereins gefolgt. Als Veranstaltungsort entsprach unser Karower Treff von der Größe her den Anforderungen gerade so. Aber dieser Verein hatte den Raum funktional gut hergerichtet und pünktlich wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden Michael Klähn eröffnet und die Tagungspunkte Punkt für Punkt abgearbeitet.

Zurzeit hat der Verein 37 Mitglieder und wie man anhand der Zahlen sehen kann, war die Beschlussfähigkeit gegeben. Michael Klähn legte Rechenschaft darüber ab, wie das vergangene Jahr abgelaufen ist und welche Aktivitäten zu verzeichnen waren. Aktivitäten, an denen der Verein auch 2018 festhalten will. Klähn brachte zum Ausdruck, dass die Leistener auf das Erlebte und das Geschaffene stolz sein können. So waren u. a. das Osterfeuer am 13. April und das Herbstfeuer am 7. Oktober ein Leistener Klassiker, der viele Einwohner und Gäste trotz der schlechten Witterung zusammenbrachte. Jedes Mal war der Platz gut besucht und alle ließen sich das abwechslungsreiche Angebot, wie z.B. Soljanka, Wildgulasch, Bratwurst, Steak und Knüppelkuchen munden. Der Frühjahrsputz am 6. Mai trug weiterhin dazu bei, dass das Ortsbild verschönert wurde. Und dazu gehören die vom Verein gepachteten Bereiche: Festplatz, Pumpenhaus, Hofsee und der dazugehörigen Badestelle sowie der vom Verein neugebauten und finanzierten Steganlage.

Viele Urlauber und Einheimische bringen immer wieder zum Ausdruck, dass Leisten hübsch anzusehen ist. Und das ist mit ein großer Verdienst dieses Vereins. Leider hat der Kultur- und Heimatverein keinen Einfluss auf drei Schandflecken von Leisten: die Ruine des Speichers, die Bergehalle und die Schutthalde einer ehemaligen Scheune.

Der Höhepunkt des Jahres 2017 war das Hofseefest im Zeitraum vom 1. bis 3. September. Mit diesem Fest leistet dieser Verein einen großen Anteil am kulturellen Leben in unserer Region und zeigt, dass Leisten lebt und das Dorf zusammenhält. Die langjährigen Partner dieser Veranstaltungstage sind: der Goldberger Karnevalsverein, die Gaststätte „Zum Richtberg“ von Dagmar Michalowski in Quetzin, DJ Enny, die Plauer Kleintierfreunde, der Anglerverein Poserin und viele Privatpersonen. Michael Klähn betonte, dass er für diese Zusammenarbeit sehr dankbar sei und es ihn mit Stolz erfülle, auf alle bauen zu können. So sollen auch 2018 diese Highlights wieder stattfinden. Und mit Unterstützung von allen werde es auch gelingen. Die Vereinsspitze denkt auch über Neues nach, aber warum soll das bestehende „Leistener Gerüst“ umgestoßen werden, wenn es sich in der Praxis bewährt hat?! Und so soll es sich nicht nur rechnen lassen, sondern die Generationen sollen zusammen geführt werden und das Miteinander und der Erhalt von Traditionen im Dorfleben gefördert werden.

Ein weiterer Höhepunkt war der Ausflug zusammen mit Quetziner Freunden und Nicht-Mitgliedern nach Berlin am 17. Juni, verbunden mit dem Besuch des Deutschen Bundestages. Es war informativ, interessant, lehrreich und löste viele politische Diskussionen aus.

Im November wurde dann ein gemütliches Beisammensein mit älteren Bewohnern anlässlich des Jahresausklangs durchgeführt. Leider werden es aus gesundheitlichen Gründen immer weniger Teilnehmer und der Verein strebt eine leichtere Lösung für die Senioren an.

Michael Klähn wies auch darauf hin, dass die Mitgliederzahl des Vereins konstant geblieben ist. Es sollte aber über eine Satzungsänderung nachgedacht werden, um das Eintrittsalter zu reduzieren. „Jünger werden wir alle nicht und umso mehr braucht dieser Verein jungen Nachwuchs. So geht es vielen Vereinen in der Region. Leider“, so Klähn.

Abschließend bedankte sich der Vereinsvorsitzende bei allen Vereinsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Besonders seine beiden Vorstandsmitglieder Ivonne Manewald und Maik Schröder gaben ihm die nötige Unterstützung und den Rückhalt, um alle Vorhaben in die Tat umzusetzen. Danach verlas Diethard Hendriok den Revisionsbericht über die Kassenprüfung und Kontobewegungen einschließlich Belegprüfung, die in der Verantwortung von Ivonne Manewald standen. Es gab keine Beanstandungen.

Der alte Vorstand war somit entlastet und der Wahl eines neuen Vorstandes stand nichts mehr im Wege.

Und es war keine Überraschung, dass Michael Klähn, Ivonne Manewald und Maik Schröder wieder einstimmig zum neuen Vorstand gewählt wurden. Somit stand die „neue Troika“ wieder fest. Ihre bisher geleistete Arbeit an der Spitze des Leistener Kultur- und Heimatverein hatte alle überzeugt.

Ganz zum Schluss muss ich noch erwähnen, dass während dieser Versammlung 3 neue Mitglieder aufgenommen wurden.