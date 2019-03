Goldberg : Überraschungsfahrt Richtung Westen

von nitr

15. März 2019, 07:22 Uhr

Der Seniorenbeirat der Stadt Goldberg traf sich in dieser Woche, um den Termin und das Ziel der diesjährigen Frühjahrsfahrt festzulegen. Vorsitzende Edeltraut Kinzel erklärte, dass die Fahrt am 24. April stattfinden werde. Allerdings möchte sie das Ziel noch nicht verraten. Sie will nur so viel sagen, dass es in Richtung Westen gehe und dass eine Schifffahrt geplant sei. Aushänge zur Fahrt werden laut Kinzel wieder in den Schaukästen in und rund um Goldberg ausgehängt. Ansprechpartner sind die Seniorenratsmitglieder aus den Gemeinden.