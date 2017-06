Lübz : Viele Kinder beim Stadtfest

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Zum Stadtfest in Lübz zählte am vergangenen Wochenende erneut ein attraktives Kinderprogramm. Der Verein „Lübzer Land“ hatte dazu wieder rührige Anbieter zusammengeholt, die im Stadtpark für ein interessantes Programm und viel Abwechslung sorgten. Sportverein, Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft, Grundschule, Mehrgenerationenhaus, Stadtwerke, Kindergarten „Pfiffikus“ – es war eine geglückte Mischung aus Vereinen, Institutionen und Firmen, die Spiel-, Mal- und Bastelstationen für jedes Alter aufgebaut hatten. Mit balancieren, klettern, werfen oder reiten wurde dem aktiven Nachwuchs viel geboten. Alle Angebote des Kinderfestes waren kostenlos.

Eine große Herausforderung war der Kletterturm der Stadtwerke. Hier konnten sich die Kinder in seinem Inneren durch ein Labyrinth von Gummibändern kämpfen oder an seiner Außenwand emporklimmen. Beim Klettern wurden sie von Helfern mit Seilen gesichert. Stark nachgefragt waren auch die beiden Trampoline an den Turmseiten.

Vor dem Stadtpark hatte der beliebte Flohmarkt „Von Kindern für Kinder“ an den Stufen des Burghügels seine Verkaufsstände aufgebaut. Bücher, Spielzeug, Kinderkleidung – es herrschte reges Treiben. Eifrig genutzt wurde auch das Angebot für Kindern bis 14 Jahren, sich bei freiem Eintritt im Museum des städtischen Amtsturm umzuschauen.

Das Lübzer Stadtfest hatte bereits am Freitag mit dem Betrieb der Fahrgeschäfte und einem Tanzabend im Festzelt begonnen. Auch am Samstagabend wurde im Festzelt flotte Musik dargeboten. Der gestrige Sonntag startete mit einem von Pastor Enrico Koch zelebrierten Zeltgottesdienst. Das Festprogramm endete zu den Klängen des Elde-Blasorchesters unter der Leitung von Heiko Wiegandt mit einem zünftigen Frühschoppen und einem Auftritt der Tänzerinnen der Kreismusikschule. .