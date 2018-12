Plau am See : Vorsicht am Bahnsteig

Modellbahnausstellung in Plau am See

28. Dezember 2018, 06:44 Uhr

Kurz vor Silvester, genauer am 29. und 30. Dezember, findet eine große Modellbahnausstellung in Plau am See statt. Am Sonnabend von 10 bis 17 und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr zeigt der Karow-Lübzer Modellbahnclub seine beiden „riesigen“ Klubanlagen in H0 und TT. In der Sporthalle der Klüschenbergschule werden weiterhin verschiedene Heimanlagen unterschiedlicher Nenngrößen und Dimensionen ausgestellt. Angeboten werden ebenfalls gebrauchte Modelleisenbahnen und Zubehör. Ein Imbiss-Angebot sorgt für die nötige Stärkung der Besucher. Weitere Infos über den Verein unter www.modellbahnclub-karow.de.