Lübz/Plau am See : Wald bleibt verschont

Wenige Schäden nach Sturmtief „Eberhard“

von NITR

12. März 2019, 09:08 Uhr

In den vergangen Tagen tobte Sturmtief „Eberhard“ über Deutschland und richtete auch in Mecklenburg-Vorpommern teilweise schwere Schäden an. Doch wie sieht seine Bilanz in den Wäldern rund um Lübz und Plau aus?

Wilhelm Jacobs, Revierleiter Kuppentin, erklärte auf SVZ-Nachfrage, dass es in seinem Revier nicht viele Schäden gab. „Vier oder fünf Stämme am Kanal“ habe Jacobs bis jetzt gesehen.

Ähnlich verhält es sich in dem Gebiet von Hartmut Bengs, Revierleiter Kreien. Dort seien lediglich „einzelne Würfe in der Fichte aufgetreten“, erzählt der Revierleiter. Diese gelte es nach Möglichkeit, sofort zu entsorgen, weil dort sonst der Borkenkäfer reingehen könnte, weiß der Fachmann. Flächenweise sei nichts passiert.

Privatwaldbesitzer Jürgen Gebert aus Plau konnte bisher gar keine Schäden feststellen. Nur einige Zweige und Äste seien abgebrochen. Allerdings sei der Sturm ja auch noch nicht vorüber, weist der gut informierte Plauer auf weitere Wetterwarnungen hin. Und dann könne es „ruck zuck“ gehen, dass die Bäume fallen.