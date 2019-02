Plau am See : Was macht das Wetter?

von svz.de

01. Februar 2019, 08:06 Uhr

Hiddensee, ein starker Seitenwind und Puschel-Mikro in der Hand: das verbinden viele mit Stefan Kreibohm. Der gebürtige Parchimer hält bereits seit 1999 Stellung für den NRD auf der autofreien Insel und ist auch sonst ein Kenner der Wetterbeobachtung. Darüber schrieb er sogar ein ganzes Buch – „Kreibohms Wetter“. Und genau über dessen Verlag kam der Plauer Heimatverein an den Wetterfrosch heran. „Bei einer Vorstandssitzung des Vereins entschieden wir uns für ihn“, so Vorsitzende Sonja Burmester. In Plau war Kreibohm schon einmal vor vielen Jahren auf Einladung zugegen – damals beim örtlichen CDU-Stammtisch. Dieses Mal also im Burgmuseum. Über die Entwicklung des Wetters soll es gehen, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Beginn ist im Veranstaltungsraum des Museums am morgigen Sonnabend um 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Der Plauer Heimatverein und die Museumsmitarbeiter freuen sich auf zahlreiches Erscheinen.