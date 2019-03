Plau am See : Zauberei mit Witz und Charme

von svz.de

12. März 2019, 09:09 Uhr

Beim nächsten kulturellen CDU-Stammtisch bietet sich den Gästen das besondere Vergnügen, in die faszinierende Welt der Zauberei einzutauchen. Auf besondere Empfehlung wird Markus Stocker aus Berlin zu Gast sei, ein Künstler, der mit seiner witzigen und spritzigen Zauberei auf höchstem Niveau unterhält. Stocker, das ist Magie ganz nah am Zuschauer, die hohe Kunst der Zauberei. Und ganz egal, welche seiner Bühnenshows er kredenzt, sein Motto ist immer „Zauberei soll Spaß bringen“. Und so bringt der Berliner sein Publikum mit verblüffenden Kunststücken und originellen Ideen zum Staunen und Lachen. Der Stammtisch findet am Donnerstag, dem 21. März, um 19.30 Uhr im Parkhotel statt.