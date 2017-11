Kultur : Ziegelei Benzin setzt auf Aktion

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Ilja Baatz

erstellt am 08.Nov.2017 | 05:00 Uhr

In der Ziegelei Benzin stehen die Zeichen auf Aktion. Eigentümer Ernst Englaender freut sich nicht nur über in der zuende gehenden Saison erneut gestiegene Besucherzahlen um etwa fünf Prozent, sondern beispielsweise auch über die ins Auge gefasste Verpachtung seines Grundstücks für neue Festivals im kommenden Jahr. Ganz spruchreif sei dies zwar noch nicht, werde aber „gerade festgezurrt“.

Neuestes Vorhaben ist die Einrichtung einer neuen, für jedermann zugänglichen Bibliothek über dem unlängst renovierten Café in der ehemaligen Scheune. „Gedacht ist sie für alle, die sich mit Kaffee, einem Stück Kuchen und einem vom etwas mehr als 3000 Büchern aus Kunst, hochwertiger Literatur, Philosophie, Wissenschaft oder auch einem Krimi entspannen möchten“, sagt Englaender. Vertreten seien Autoren unterschiedlichster Art. Noch sind die gedruckten Schätze in Kartons verpackt. Deshalb freue man sich über Freiwillige, die bei der Sortierung helfen. Nach Absprache könnten die Bücher auch ausgeliehen werden. „In den vielen Ländern auf der Erde, in denen ich schon gewohnt habe, waren sie meine Freunde“, sagt Englaender. „Jetzt, so möchte ich es einfach mal sagen, sind alle versammelt und bekommen eine feste Heimat.“ Die Vorbereitungen werden im Winter getroffen.

