Lübz : Zukünftige Feuerwehrkameraden

Lübzer Jugendfeuerwehr zog auf Jahresversammlung Bilanz

Einer guten Tradition folgend zieht auch die Nachwuchsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bilanz und zwar auf der gemeinsamen Jahresversammlung mit den Erwachsenen. Zum einen hebt das den Stolz der Mädchen und Jungen, dass sie „mit den Großen zusammen sitzen“ und zum anderen erfahren die Erwachsenen, was die Jugendfeuerwehr im zu Ende gehenden Jahr so leistet. „Das ist wichtig, denn diese Kinder und Jugendlichen sind die zukünftigen Feuerwerfrauen und -männer“, so die Jugendwartin Mandy Rehberg.

20 Jungen und drei Mädchen gehören dieser Nachwuchsabteilung an, drei mehr als noch zu Jahresbeginn. Neben der eigentlichen Ausbildung der jungen Leute – immerhin wurden 29 Dienstnachmittage durchgeführt – stand das silberne Jubiläum der Jugendfeuerwehr im Mittelpunkt. Das Fest wurde mit einem Treffen befreundeter Jugendfeuerwehren aus Goldberg, Werder-Granzin, Kreien und Parchim gefeiert.

Besonders stolz waren die Jugendlichen, dass der Landesbrandmeister Hannes Möller gekommen war, ebenso alle Jugendwarte, die im Laufe der vergangenen 25 Jahre im Amt waren. Nach dem offiziellen Teil gab es verschiedene Spiele an unterschiedlichen Stationen, die für viel Spaß sorgten. Denn zu einer guten Jugendarbeit gehört neben dem Erlernen des Feuerwehr-Einmaleins auch Spiel und Spaß.

Auch an anderen Veranstaltungen in der Region waren die Nachwuchskameraden beteiligt: Sei es der Karnevalumzug im Februar, das Frühlingsfest und das Traktorentreffen oder der Laternenumzug im Oktober. Die Mädchen und Jungen nutzten viele Gelegenheiten, um auf sich und die Nachwuchsarbeit in der Wehr aufmerksam zu machen.

Im März haben sie erstmals ihren 24-Stunden-Dienst durchgeführt. Ähnlich wie bei den Profis haben sie im Gerätehaus Dienste durchgeführt und diese wurden durch verschiedene Einsätze unterbrochen. Da wurde beispielsweise ein Brand im Autohaus simuliert, ein Baum musste von der Straße geräumt werden und es war auch eine vermisste Person im Wald zu suchen. „Diese Art der Ausbildung fand großen Anklang und wir werden auch im kommenden Jahr einen 24-Stunden-Dienst einplanen“, sagt Mandy Rehberg. Besonderen Dank richtete sie an die vielen Helfer, Ausbilder, an den Förderverein und vor allem auch an die Erwachsenen in der Wehr, die die Nachwuchsarbeit ermöglichen.