03. April 2019, 08:25 Uhr

Zumba ist Bewegung, Tanz und Lebenseinstellung: Am Montag, 15. April, bietet Verena Prieß aus Marnitz ihren Kurs in der Diakonie-Sozialstation, Steinstraße 94, in Plau am See an. Der Veranstaltungsbeginn ist 18.30 Uhr, die Kosten für die Teilnahme betragen fünf Euro.