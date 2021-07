QR-Code auch für Genesene : Jetzt auch in Apotheken: So erhalten Sie das digitale Impfzertifikat

Der digitale Impfnachweis ist schon einige Zeit in Apotheken verfügbar, jetzt können dort auch Genesene per Smartphone-App ihren ihren digitalen Corona-Impfnachweis erhalten. Was Sie wissen müssen.

Berlin | Fast jeder Vierte in Deutschland ist schon vollständig geimpft. Für sie gelten teils gelockerte Corona-Regeln. Einen vollständigen Impfschutz kann man auch per Smartphone nachweisen – mit dem digitalen Impfpass. Drei Apps sollen ihn anzeigen können. Die Website mein-apothekenmanager.de zeigt an, welche Apotheke vor Ort den digitalen Impfpass anbietet....

