Absage von Zweitterminen : Für Urlaub die Impfung sausen lassen? Das droht Terminschwänzern

Dank nahender Lockerungen schmieden viele Menschen fleißig Urlaubspläne in der andauernden Pandemie. Der Zweittermin für die Corona-Impfung stört aber so manchen Plan.

Berlin | Die Urlaubslust der Deutschen sorgt mancherorts für Unmut in den Impfzentren. Vielen passt plötzlich der zweite Impftermin nicht mehr in die Planung. Deshalb könnte es vermehrt zu Wünschen zur Terminverschiebung kommen. Gleichzeitig fordern viele einen schnelleren Termin, denn es winken Vorteile ohne lästigen Test. Besondere Terminwünsche gerade be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.