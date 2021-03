Corona-Pandemie : Dänemark berichtet von zwei weiteren Thrombose-Fällen nach Astrazeneca-Impfung

Blutgerinnsel sind wohl eine seltene Folge einer Astrazeneca-Impfung. In Dänemark sind weitere Fälle aufgetreten.

Kopenhagen | In Dänemark sind zwei weitere Fälle von Thrombose und damit verbundenen Hirnblutungen nach einer Astrazeneca-Impfung bekannt geworden. Betroffen seien zwei Krankenhausmitarbeiter, Ein Erkrankter sei an den Folgen gestorben. Das berichtet der "Spiegel". Lesen Sie auch: Alle aktuellen Infos zum Coronavirus in unserem Liveticker Corona-Impfu...

