Spendenaufruf für Indien : Erschütternde Corona-Berichte: Nordkirche schickt 10.000 Euro Soforthilfe in Krisengebiete

Das Geld geht an einen Partner der Diakonie Katastrophenhilfe direkt vor Ort und soll Menschen das Überleben sichern.

Rendsburg/Schwerin | Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) stellt 10.000 Euro als Soforthilfe für von der Corona-Krise besonders betroffene Menschen in Indien bereit. Sie unterstützt damit die Arbeit der Hilfsorganisation CASA in der Region, einem Partner der Diakonie Katastrophenhilfe. Beide Organisationen verstärken zurzeit in dem Land ihre ...

