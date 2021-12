Kein Zutritt mehr für Ungeimpfte? : Forderung nach 2G am Arbeitsplatz: Was Sie jetzt wissen müssen

Nur geimpfte oder genesene Mitarbeiter dürfen noch zur Arbeit kommen – das fordert der Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Was würde eine Umsetzung konkret bedeuten? Das müssen Sie dazu wissen.

Berlin | In Deutschland gilt seit dem 24. November die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft fordert nun eine Verschärfung auf 2G. Was sich dahinter verbringt, erfahren Sie hier. Was bedeutet die 2G-Regel am Arbeitsplatz? Die 2G-Regel am Arbeitsplatz würde bedeuten, dass nur noch geimpfte oder genesene Mitarbeiter die Ar...

