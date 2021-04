Ermittlungen im Impfzentrum : Mitarbeiterin soll absichtlich Kochsalzlösung statt Biontech gespritzt haben

Die Polizei hat Ermittlungen gegen eine DRK-Mitarbeiterin in Niedersachsen aufgenommen.

Schortens | Eine Mitarbeiterin im Impfzentrum Friesland in Niedersachsen soll in sechs Fällen Biontech-Impfstoff mit einer Kochsalzlösung ausgetauscht haben. Die Frau gebe an, eine zu Boden gefallene Ampulle auf diese Weise ersetzt zu haben, teilten die Polizei und der Landkreis Friesland am Sonntag mit. Für die mit der Kochsalzlösung geimpften Personen bestehe k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.