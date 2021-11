B.1.1.529 : Neue Corona-Variante in Südafrika: Was Sie darüber wissen müssen

Eine neue Variante des Coronavirus ist in Südafrika entdeckt worden. Eine Wissenschaftlerin bezeichnet sie als "die besorgniserregendste, die wir je gesehen haben". Was bislang über B.1.1.529 bekannt ist – und was nicht.

Johannesburg | Beim Lesen dieser Nachricht kommt das Gefühl auf, in einer Zeitschleife gefangen zu sein: In Südafrika ist eine neue Corona-Variante entdeckt worden, Forscher sind besorgt, Deutschland und andere Staaten haben bereits Reisebeschränkungen angekündigt. Tatsächlich machte die sogenannte Beta-Variante (B.1.351) aus Südafrika im Dezember 2020 Schlagzeil...

