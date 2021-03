Bald mehr Wechselunterricht : Homeschooling, wie lange noch? Neue Länderregeln für Schulen und Kitas

Seit Monaten sitzen viele Schüler daheim. Bald soll es wieder für mehr von ihnen losgehen mit Unterricht in der Schule.

Berlin | Nach rund einem Vierteljahr Corona-Zwangspause sollen ab dem 15. März viele weiterführende Schulen in Deutschland wieder öffnen. Entsprechende Schritte sind in Bayern und Brandenburg geplant. Öffnungen sollen auch in Baden-Württemberg eingeleitet werden. Das verlauteten am Donnerstag die Landesregierungen. Länder entscheiden selbst über Öffnungen v...

