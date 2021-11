Hohe Kosten möglich : 3G am Arbeitsplatz: Diese Regeln gelten ab Mittwoch für Ungeimpfte

Derzeit gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Besonders für Ungeimpfte ändern sich damit die Arbeitssituation. Hier erfahren Sie, welche Regeln es nun für ungeimpfte Mitarbeiter gibt.

Berlin | Das neue Infektionsschutzgesetz mit Regeln für 3G am Arbeitsplatz, in Bus und Bahn tritt an diesem Mittwoch, also am 24. November, in Kraft. Es wurde am Dienstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Am Montag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz mit den neuen Corona-Auflagen unterschrieben. Das umstrittene, von SPD, Grünen und F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.