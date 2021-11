Französische Impfkampagne : Impfskeptiker überzeugen: Was Deutschland von Frankreich lernen kann

In kaum einem Land war die Impfwilligkeit so niedrig wie in Frankreich. Doch durch bestimmte Maßnahmen stieg die Impfquote in Frankreich an und überholte auch Deutschlands. Was Deutschland von Frankreich lernen kann.

Paris | "Vielleicht sind wir einfach nur das dümmste Volk auf Erden", so kommentierte die französische Zeitung "Libération" Anfang des Jahres noch die Impfsituation in Frankreich. Tatsächlich war die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, in Frankreich so gering wie in kaum einem anderen Land weltweit. Nur 40 Prozent der Franzosen gaben damals an, sich impfen l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.