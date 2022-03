Erhöhtes Ansteckungsrisiko : Aus für Maskenpflicht: Wer sich leicht im Supermarkt anstecken kann

In einer Woche sollen die meisten Corona-Auflagen vorerst fallen – obwohl sich Omikron in einer besonders ansteckenden Variante bereits jetzt rasant verbreitet. Mediziner fordern ein Festhalten an der Maskenpflicht.

Angesichts der rasanten Ausbreitung von Omikron in Deutschland warnen Mediziner vor der geplanten Streichung der Maskenpflicht in den meisten Innenräumen. „Es wäre ein Fehler, dieses Mittel ohne Not aus der Hand zu geben“, sagte der Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung Divi, Gernot Marx. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft können ...

