Wie weiter nach dem Freedom Day? : Corona-Streit über Hotspots: Dann macht’s halt ohne Karl Lauterbach!

Samstag läuft die Übergangsfrist aus, dann fallen die bundesweiten Anti-Corona-Maßnahmen. Endlich Freedom Day? Angesichts Rekord-Inzidenzen wird die Maskenpflicht vielerorts bleiben. Die Länder sind am Zug.

Der Streit über die weitere Corona-Eindämmung ist im Kern ein juristischer: Würden bundesweite Maßnahmen vor Gericht bestehen, wenn kein Gesundheitsnotstand in Sicht ist? Wohl kaum. Es ist richtig, dass die Länder am Zug sind, wenn am Samstag die Regeln fallen. Sie können handeln, wo das geboten ist. Und sie sollten endlich aufhören, die Verantwortung ...

