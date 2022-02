Fall in Bologna : Eltern wollen kein Spenderblut von Geimpften für Herz-OP ihres Sohnes

Ein kleiner Junge wartet auf eine lebensrettende Herz-OP – doch seine Eltern sträuben sich gegen eine notwendige Transfusion mit Spenderblut von Geimpften. Ein Gericht muss den Fall klären und trifft eine Entscheidung.

Sie wollten nur Spenderblut von Ungeimpften: Eltern in Bologna in Italien gefährden eine lebensrettende Herz-OP für ihren zweijährigen Sohn, weil sie für eine notwendige Transfusion Blut von Spendern ablehnen, die gegen Covid-19 geimpft sind. Die Ärzte an einer Spezialklinik hatten bereits grünes Licht gegeben und drängten. Ohne OP sahen die Mediziner ...

