Bund-Länder-Konferenz : „Ganz besonderer Tag“: Ab 20. März soll Großteil der Corona-Maßnahmen wegfallen

Auf Grundlage einer neuen Beschlussvorlage zum Bund-Länder-Treffen am Mittwoch sollen überraschenderweise deutlich mehr Corona-Maßnahmen gelockert werden als bisher bekannt.

Nach langen Corona-Beschränkungen in Deutschland kommen weitgehende Lockerungen in gut vier Wochen in Sicht. Gewisse Absicherungen sollen aber auch im Frühling noch bleiben. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten vereinbarten am Mittwoch einen Plan für schrittweise Öffnungen bis hin zu einem möglichen Ende aller einschneidenden Auflagen ...

