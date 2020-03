MVhältzusammen : Gemeinsam für die Menschen und Geschäfte vor Ort

von svz.de

20. März 2020, 16:00 Uhr

Füreinander da sein – so lautet das Gebot der Stunde. Mit der Solidaraktion #MVhältzusammen wollen wir in vielerlei Weise gemeinsam mit und für die Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern Zeichen setzen. Wir möchten über die vielen Hilfsaktionen berichten und die Helfenden mit den Hilfsbedürftigen vernetzen. Unsere Region und die Menschen hier müssen jetzt füreinander da sein!

Zu den ersten Schritten gehört, dass wir die Menschen hier in der Region über die Angebote und Leistungen der örtlichen Geschäfte und Gastronomie auf dem Laufenden halten. Wir laden die Geschäfte dazu ein, ihre aktuellen Lieferservices oder Onlineshops mit Ortsbezug online zu stellen. Gleichzeitig können Sie als Kundinnen oder Kunden ebenfalls das Formular nutzen und so auch andere an ihren Empfehlungen teilhaben lassen. Die Inhalte finden Sie bald online bei svz.de und in den kommenden Tagen auch in gedruckter Form in der Zeitung.

