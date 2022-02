„Höhepunkt überschritten“ : Lauterbach-Prognose zur Omikron-Welle bewahrheitet sich

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte anhand eines Modells vorhergesagt, wann in Deutschland mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle zu rechnen sei.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht den wochenlangen starken Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Deutschland gebrochen. „Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist überschritten – ziemlich genau an dem Tag, den ich vor einem Monat vorausgesagt hatte“, sagte der SPD-Politiker „Bild“ am Dienstag. Daher seien „maßvolle Lockerungen“ von Corona-Besc...

