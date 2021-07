Seltene Nebenwirkung : WHO und EMA warnen: Herzmuskelentzündung nach mRNA-Impfung

Armschmerzen, Fieber, Müdigkeit – Diese Impfreaktionen sind bekannt und auch erwünscht. Laut einer neuen Studie muss diese Liste jedoch erweitert werden um Herzmuskelentzündungen.

Genf | Herzschmerz: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht einen "wahrscheinlichen Zusammenhang" zwischen Corona-Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff und Herzmuskelentzündungen, die aber "sehr selten" seien. Insgesamt überwiege der Nutzen der Impfung gegenüber den Risiken, erklärte der Ausschuss für Impfstoffsicherheit am Freitagabend in Genf. Dieser hatt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.