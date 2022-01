Wo gibt es schnelle Ergebnisse? : PCR-Tests werden knapp: Was das für Reisende bedeutet

Der Flug ist gebucht, aber die PCR-Tests werden knapp. Was Reisende jetzt beachten müssen, damit der Urlaub nicht am fehlenden Negativ-Ergebnis scheitert.

Kommen Reisende künftig noch an PCR-Tests? Die Omikron-Welle sorgt in Deutschland dafür, dass Testlabore an ihre Grenzen stoßen. Der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) teilte mit, dass die Auslastung bundesweit bei 95 Prozent liegt. Bestimmte Berufsgruppen und Hochrisikopatienten sollen nun vorrangig Zugang zu PCR-Tests bekommen, viele a...

