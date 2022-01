Aktuelle Corona-Zahlen : So eine Inzidenz hatten wir noch nicht! Neue Schwelle überschritten

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist eine neue Schwelle überschritten worden. Die aktuellen Corona-Zahlen am Mittwoch.

Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 150.000 Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Mittwochmorgen 164.000 Fälle in 24 Stunden. Am 19. Januar hatte die Zahl erstmals über 100.000 gelegen. Vor einer Woche waren es 112.323 erfasste Neuinfektionen. Die ...

