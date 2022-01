Freiwillige Corona-Ansteckung : „Spucke per Post schicken“: Ungeimpfte suchen auf Telegram nach Infizierten

Sich absichtlich mit Corona anstecken, um den Genesenen-Status zu erlangen: In Gruppen auf Telegram suchen Ungeimpfte nach Infizierten. Manche geben Tipps für die Ansteckung, andere bieten für diese sogar Geld.

„Hallo zusammen, ich suche nach einem aktuell an Corona Infizierten, der/die mich bitte ansteckt.“ So lautet nur eine von vielen Nachrichten in einer öffentlichen Gruppe auf dem Messenger-Dienst Telegram. In dem Chat tauschen sich Menschen über eine Corona-Ansteckung aus, suchen nach Infizierten und geben sich untereinander sogar Tipps, auf welche Wei...

