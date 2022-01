Kreuzimpfung gegen Corona : Studie: Dieser Corona-Impfstoff fällt als Booster durch

Forschungen haben gezeigt, dass eine Kreuzimpfung äußerst effektiv vor einer schweren Corona-Infektion schützt. Doch welche Impfstoff-Kombination ist die wirksamste? Mit dieser Frage hat sich eine britische Studie auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist allerdings bedingt aussagekräftig.

Insgesamt 2878 Menschen nahmen an der Studie teil. Nach Angaben der Forschenden waren alle über 30 Jahre alt, wobei rund die Hälfte über 70 Jahre alt war. Als Booster-Impfstoffe fungierten die Vakzine von Astrazeneca, Pfizer/Biontech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Valneva und CureVac. Die Probanden waren zu Beginn der Studie mindestens vor 70 Tagen mit zwei Dosen Astrazeneca oder mindestens vor 84 Tagen mit zwei Dosen Biontech geimpft worden. Zudem war keine der teilnehmenden Personen zuvor an Corona erkrankt. Über die Ergebnisse der Studie hatte zunächst die medizinische Fachzeitschrift „The Lancet“ berichtet. Ein Impfstoff eignet sich nicht als Booster Für die Datenerhebung richteten die Forschenden ihren Fokus auf die Impfreaktionen (Reaktogenität) und die Immunantwort des menschlichen Körpers (Immunogenität) bei der Verabreichung der sieben Booster-Impfstoffe. Die Studienautoren unterteilten die Probanden dazu in 13 Versuchs- und Kontrollgruppen, wo sie entweder einen der Booster-Impfstoffe oder ein Placebo verabreicht bekamen. Somit konnten die Wissenschaftler insgesamt 20 verschiedene Booster-Kombinationen untersuchen. Allerdings prüften sie lediglich, um welchen Faktor die Antikörper 28 Tage nach der Booster-Impfung angestiegen waren. Daher steht der höchste Faktor nicht unbedingt dafür, welche Kombination den besten Schutz bringt. Denn dieser hängt auch davon ab, wie hoch der Antikörperspiegel nach der zweiten Impfung war. Laut Studie gab es den höchsten Anstieg von Antikörpern bei folgenden Impfstoff-Kombinationen: Zweifach-Impfung: Astrazeneca - Booster-Impfung: Moderna Zweifach-Impfung: Biontech - Booster-Impfung: Moderna Zweichfach-Impfung: Biontech - Booster-Impfung: Johnson&Johnson Zweifach-Impfung: Biontech - Booster-Impfung: Astrazeneca Allerdings erhielten die Forschenden in ihrer Studie nicht nur positive Ergebnisse. Eine Booster-Impfung mit dem Totimpfstoff Valneva zeigte in allen Kombinationen die geringste Wirkung. Derzeit ist das Vakzin noch nicht in Europa zugelassen. In der vorliegenden Studie betonen die Forscher jedoch, dass das Ergebnis ihrer Untersuchung nichts über die Sicherheit des Valneva-Impfstoffs aussagt. Als Booster-Impfstoff scheint dieser allerdings nicht zur engeren Auswahl zu gehören. Keine generellen Empfehlungen Allgemein sind die Ergebnisse der Studie laut Autoren mit Vorsicht zu genießen und sollten nicht als generelle Empfehlung angesehen werden. Denn die Forschung beschreibe die Antikörperantwort und nicht die generelle Wirksamkeit der Impfstoffe bei einer Infektion mit dem Coronavirus. Des Weiteren beziehe sich die Studie ausschließlich auf eine Zweifach-Impfung mit Biontech oder Astrazenca. Zudem weichten die Abstände zwischen Zweitimpfung und Booster in der Studie von den deutschen Richtlinien ab. Für die Forschung gab es den dritten Piks spätestens nach drei Monaten, hierzulande wird die Auffrischung erst zwischen fünf und sechs Monaten verabreicht....

