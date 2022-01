Ergebnisse häufig fehlerhaft : Studie: Wie wirksam sind Corona-Schnelltests bei Kindern wirklich?

von Jakob Patzke

20. Januar 2022, 12:41 Uhr

An Kindergärten und Schulen werden Kinder regelmäßig mit einem Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus getestet. Dadurch sollen Infektionen rechtzeitig erkannt werden. Eine Studie des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat nun geprüft, inwieweit diese Tests wirklich wirksam sind.

Demnach kommt es vor allem bei Kindern ohne Symptomen oft zu falschen Negativ-Ergebnissen. Das IQWiG hatte für die Auswertung insgesamt 17 Studien mit acht Antigen-Schnelltests an über 6000 Kindern durchgeführt, sowohl mit als auch ohne Corona-Symptomen. Über die Ergebnisse hatte zunächst das Ärzteblatt berichtet.

Forschungsfazit mit Lücken

Diese besagen unter anderem, dass es bei Kindern mit Symptomen zu 28 Prozent falsche Negativ-Ergebnisse gab. Bei Kindern ohne Symptomen liegt die Fehlerquote sogar bei gut 50 Prozent. Grund genug für die Studienautoren, an der Wirksamkeit der Schnelltests in Kindergärten und Schulen zu zweifeln. Im Abschlussbericht heißt es: „Unter Berücksichtigung der testspezifischen gepoolten Ergebnisse erfüllte kein Test, der in diese Überprüfung einbezogen wurde, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) oder der britischen Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) empfohlenen Mindestleistungsanforderungen.”

Allerdings betonen die Forschenden auch, dass bei der Durchführung der Studie lediglich acht Antigen-Schnelltests genutzt wurden. Insgesamt sind über 500 auf dem Markt erhältlich. Darüber hinaus merken die Studienautoren an, dass die Forschungsergebnisse womöglich nicht auf zukünftige Corona-Varianten oder geimpfte Kinder anwendbar sind. Zudem sehe die Realität häufig so aus, dass die Eltern oder die Kinder und Jugendlichen selbst ohne geschultes Personal die Corona-Selbsttestung durchführen. Ein solches Vorgehen hätte die Ergebnisse der Studie womöglich noch weiter verschlechtert.