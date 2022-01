Nur 213 Anzeigen : Warum es in MV nur wenige Verfahren wegen falscher Impfpässe gibt

von dpa, Sven Stahmann

19. Januar 2022, 16:37 Uhr

Immer mehr Verfahren werden wegen gefälschten Impfpässen eingeleitet. Bundesweit berichten Polizeibehörden von über 12.000 Verfahren - in Mecklenburg-Vorpommern sind es aber nur 213 Fälle. Wie kann das sein?

Seit Pandemiebeginn liegen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern nur 213 Anzeigen im Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen vor. Das ist im Vergleich zu den 12.000 bundesweiten Fällen wenig. Das Problem in Mecklenburg-Vorpommern sei, dass die Delikte im Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen nicht explizit durch die Polizeiliche Kriminalstatistik ausgewiesen werden.

„Zudem gab es während der Pandemie Änderungen der Rechtslage. Die Recherche erfolgt daher anhand bestimmter Kriterien im Datenbestand des polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystems”, erklärt Pressesprecherin Anna Lewerenz vom Landeskriminalamt (LKA) in Rampe bei Schwerin. Die Zahlen würden dadurch zwar keine vollständige Validität garantieren, ein Anstieg der Fälle sei aber seit Oktober 2021 dennoch zu verzeichnen. „Von einem erhöhten Dunkelfeld in diesem Zusammenhang ist zudem auszugehen”, so Lewerenz.

Spitzenreiter Bayern - 850 Fälle in Schleswig-Holstein

Bundesweiter Spitzenreiter ist Bayern mit mehr als 4000 Verfahren und 5500 sichergestellten Impfpässen und -zertifikaten, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit mehr als 3500 Verfahren. „Wir müssen leider von einem großen Dunkelfeld ausgehen“, berichtete die Landesregierung in München. In Schleswig-Holstein wurden seit Beginn der Pandemie rund 850 Fälle bekannt - 750 davon im Jahr 2021.

Laut LKA in Kiel gehen die steigenden Fallzahlen vor allem auf die verschärften Corona-Maßnahmen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und die entsprechenden Kontrollen zurück. „Wo mehr kontrolliert wird, werden natürlich auch mehr Fälschungen entdeckt – und mehr Ermittlungen angestoßen”, sagt LKA-Pressesprecher Uwe Keller. Das passiere vor allem in Apotheken beim Ausstellen digitaler Impfzertifikate, aber auch bei Kontrollen durch Arbeitgeber, kommunalen Ordnungsbehörden und Polizei. Darüber hinaus gibt es auch Hinweise aus der Bevölkerung zu Personen, die gefälschte Impfzertifikate besitzen, anbieten oder diese sogar selbst fälschen.

Vierstellige Zahlen in Niedersachsen

Die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen und Bremen registrieren ebenfalls immer mehr Verfahren wegen gefälschten Impfpässen. „Die Anzahl der von den niedersächsischen Sicherheitsbehörden festgestellten Fälle von falschen Impfpässen ist kontinuierlich und bis in den Dezember 2021 gestiegen”, teilte Katrin Gladitz, Sprecherin des LKA in Hannover mit. Demnach geht das LKA Niedersachsen für das gesamte Jahr 2021 nach vorläufigen Zahlen von Fällen im unteren vierstelligen Bereich aus. In Bremen registrierte die Polizei bislang 190 Strafanzeigen wegen Impfpass-Fälschungen.

In den Verfahren in Niedersachsen geht es laut LKA um Blankoimpfpässe und Totalfälschungen. Die genaue Zahl von gefälschten Impfpässen im Bundesland ist aber nicht bekannt. Das LKA weist in ihrer vorläufigen Erfassung sogenannte Anhaltefälle auf. Ein solcher Anhaltefall kann laut dem LKA eine Vielzahl von gefälschten Impfausweisen beinhalten.

Harte Strafen drohen

Nutzern falscher Impfausweise droht dabei im Extremfall noch mehr als Jobverlust und eine Geld- oder Bewährungsstrafe wegen „Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse“: Nach einem Corona-Ausbruch mit drei Todesfällen in einem Pflegeheim im niedersächsischen Hildesheim ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine fristlos entlassene Mitarbeiterin der Einrichtung sogar wegen Totschlags. Die Frau soll mit einem gefälschten Impfpass im Heim gearbeitet haben, obwohl bei ihr zu Hause Familienmitglieder an Covid-19 erkrankt waren.

Im Internet stießen Ermittler in den vergangenen Monaten bei Social-Media-Kanälen und Messengerdiensten auf einschlägige Angebote, die bei Impfskeptikern und Impfgegnern auf zahlungswillige Kundschaft treffen, obwohl es die Originale samt echtem Impfschutz umsonst gibt. Impfpass-Fälscher bieten bei Telegram inzwischen ein Komplett-Paket an: Das ausgefüllte Impfbuch kostet inklusive QR-Code 200 bis 300 Euro. Die betrügerischen Impf-Unwilligen, die sich eine Fälschung im Netz bestellen, haben aber keine Garantie, dass tatsächlich ein falscher Impfpass geliefert wird.

Zahlreiche Blanko-Impfausweise gefunden

Anfang Dezember 2021 wurden bei einer Durchsuchung im hessischen Kassel insgesamt 800 Blanko-Impfausweise, Impfstoffaufkleber, verschiedene Stempel und weitere Fälscherutensilien sichergestellt. Einen Monat zuvor wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung in Frankfurt/Main insgesamt 146 Blanko-Impfausweise gefunden. Auch wurden Fälle von Ärzten bekannt, die ihren Patienten auf Wunsch nur den Aufkleber der Impfdosen in den Impfpass klebten, ohne den Impfstoff zu spritzen. Ihnen drohen inzwischen sogar bis zu fünf Jahre Haft. Im Oktober machten Ermittler mutmaßliche Betrüger in München dingfest, die mithilfe der IT-Infrastruktur einer Apotheke gefälschte Impfzertifikate hergestellt haben sollen - allein innerhalb eines Monats mehr als 500 Stück.

Stefan Puchner/dpa

Der gelbe Impfpass nach den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation ist leicht zu manipulieren. Das Heftchen kann im Internet für wenige Euro bestellt werden. Die Stempel von Arztpraxen können ebenfalls leicht besorgt werden. Die Impfdosenaufkleber mit der Chargennummer sind inzwischen immerhin mit einem Wasserzeichen versehen - vor kurzem war das noch nicht der Fall.

Prüfungen in Apotheken möglich

In den Apotheken, die den QR-Code für den digitalen Impfnachweis erstellen, kann inzwischen überprüft werden, ob Ort und Zeitpunkt der Impfung zu der Chargennummer im Impfpass passen. Das ist vielen Besitzern von Impfpässen offenbar noch nicht klar. Im Ruhrgebiet türmte eine 30-Jährige am Montag, als ihr vorgelegter Impfpass als gefälscht entlarvt wurde, aus der Apotheke - und ließ dabei ihren Personalausweis liegen. Gleiches Spiel wenige Kilometer entfernt in Unna: Der Mann mit falschem Impfpass verschwand eilig, ließ aber Kopien seiner Krankenkassenkarte und seines Personalausweises zurück.