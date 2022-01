Paxlovid und Molnupiravir : Welche Corona-Medikamente gibt es – und wie wirken sie?

Am Donnerstag machte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Weg frei für eine Zulassung des Corona-Medikaments Paxlovid. Ein weiteres Medikament, Molnupiravir, ist bereits auf dem Markt. Sie sollen Corona-Patienten vor schweren Verläufen schützen. Wir geben Ihnen die wichtigsten Infos.

Im Januar 2020 infizierte sich nach bisherigen Erkenntnissen der erste Mensch in Deutschland mit dem Coronavirus. Zwei Jahre später forschen Wissenschaftler immer noch an einem geeignetem Mittel, um die Gefahr des tödlichen Virus zu reduzieren. Nachdem vergleichsweise schnell ein Impfstoff entwickelt wurde, rücken nun auch immer mehr Medikamente in den...

