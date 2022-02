209.798 neue Corona-Fälle : Weniger Neuinfektionen als vor einer Woche: Inzidenz steigt minimal auf 1474,3

Trotz eines neuen Rekords bei der Sieben-Tage-Inzidenz verdichten sich die Anzeichen, dass die Omikron-Welle in Deutschland bald ihren Höchststand erreicht hat. Das Robert Koch-Institut vermeldete am Samstag 209.798 Neuinfektionen, minimal weniger als noch in der Vorwoche.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1474,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1472,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1388,0 (V...

