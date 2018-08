Service : Mit Zug, Bus und Bahn zur Sail

• Am Sonnabendabend fahren zwei zusätzliche Züge gegen 20 und 23 Uhr von Rostock Hauptbahnhof nach Graal-Müritz und zurück. Damit besteht bis 23 Uhr ein stündliches Angebot auf dieser RB-Linie.

• Zudem fährt die S-Bahn tagsüber von Donnerstag (9. August) bis Sonnabend (11. August) bis 23.30 Uhr im 15-Minuten-Takt. In den Nächten von Freitag (10. August) bis zum Sonntagmorgen (12. August) fährt die S-Bahn im Abstand von 30 Minuten durchgängig zwischen Rostock Hauptbahnhof und Warnemünde. Die Triebzüge verkehren in doppelter Zuglänge.

• Die S-Bahn zwischen Rostock Hauptbahnhof und Warnemünde fährt am Sonnabend (11. August) zwischen 9 und 21 Uhr, am Sonntag (12. August) zwischen 10 und 18 Uhr im 7,5-Minuten-Takt.