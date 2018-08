Hanse Sail 2018 : Video: Feuerwerk und Party mit Lost Frequencies

Höhepunkt der Party war für viele um 22:30 Uhr das große Feuerwerk, das in diesem Jahr nur im Stadthafen stattfand.

von svz.de

12. August 2018, 08:55 Uhr

Am vorletzten Tag der Hanse Sail war das Wetter eher durchwachsen, was die Besucher des Maritimen Events aber nicht davon abhielt am frühen Abend zu Tausenden auf das Gelände am Stadthafen zu strömen. Die einen beobachteten die viele Traditionsschiffe bei ihrer Ausfahrt, die anderen ließen sich von Livemusik unterhalten, wie hier an der Hanse Sail Bühne. Dort sorgte die Band "Les Bumsboys" für gute Stimmung.

Höhepunkt der Party war für viele um 22:30 Uhr das große Feuerwerk, das in diesem Jahr nur im Stadthafen stattfand.

Im Anschluss wurde ausgelassen weiter gefeiert und der Belgische DJ Lost Frequencies legte dazu den richtigen Sound auf.