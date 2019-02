Sommerfest 2018 : Bewährtes ermöglicht Aufbruch zu Neuem

Hunderte folgen Einladung zu traditionellem Sommerempfang. medienhaus:nord investiert in Innovation

27. Februar 2019, 13:54 Uhr

Die Gäste des Sommerfestes, Partner aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport, lassen sich nicht lange bitten, um mit „ihrer“ Zeitung zu feiern. Es fühlt sich nicht nur für die Macher gut an, Teil einer der zehn größten Zeitungsgruppen Deutschlands zu sein.

Die Mitarbeiter der Zeitungen, die das medienhaus:nord zwischen Rostock und Wittenberge, Plau am See und Dömitz an der Elbe verlegt, erleben eine Phase des Aufbruchs, regelrecht Pionierzeiten, seit das Haus zur NOZ Medien Gruppe mit Sitz in Osnabrück gehört. Jeder Bereich vollzieht Umbrüche. Angefangen bei den 12 Lokalredaktionen über Vertrieb und Mediaberatung bis zur Zustellung. Umbrüche, die dafür sorgen, dass die SVZ wie ihre Geschwister „NNN - Norddeutsche Neueste Nachrichten“ und „Der Prignitzer“, aber auch die „Cousins und Cousinen“ zwischen Flensburg und Osnabrück am Markt nicht nur bestehen, sondern ihn teils sogar mitbestimmen.

Bundesweit renommierte Branchendienste bemerken, dass sich im Norden etwas tut: „Wie die NOZ Medien den Digitaljournalismus mit Alexa & Co. neu erfinden wollen“, „Neue Zentralredaktion Digital in Hamburg“, „Forschungs- und Entwicklungsredaktion gegründet“, lauten einige Schlagzeilen dieses Jahres. Die SVZ ist Teil davon und trägt selbst maßgeblich dazu bei, weil die in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verankerte Zeitung ganz spezifische Eigenheiten und Reformerfahrungen bieten kann. So ist das medienhaus:nord bei vielen Projekten der norddeutschen Zeitungsgruppe „Pilot-Partner“.

Alle Innovation lebt indes davon, dass der klassische Print-Journalismus noch lange viele Leser findet, Abo- und Anzeigen-Erlöse so viel Geld einbringen, dass ins Neue investiert werden kann. So stand 2017 im Zeichen der Marktforschung mit dem Ziel, das Printgeschäft stabil zu halten. Aus der Befragung von Geschäftspartnern und Lesern abgeleitete Veränderungen wurden seit Januar 2018 umgesetzt. So wurde dem Wunsch nach mehr Tiefe und Einordnung, Hartnäckigkeit und Unerschrockenheit gegenüber Politik und Wirtschaftseliten Rechnung getragen mit ausgewogenerer Berichterstattung und Kommentierung. Im Lokalen sind Arbeitsweisen modernisiert und Themen präziser auf Zielgruppen abgemischt worden. Das medienhaus:nord bietet täglich die umfangreichste Regionalstrecke der Zeitungen im Norden. Gleichzeitig werden digitale Angebote ausgebaut. Jüngstes Kind ist das digitale Abendmagazin, das täglich ab 19 Uhr in der e-Paper-App bereitgestellt wird. Der Zuspruch dafür ist Ansporn, diese Entwicklung weiterzutreiben.