Waldbrand auf ehemaligem Truppenübungsplatz : "Wir werden diesen Krieg gewinnen" - Hoffen auf Regen in Lübtheen

Der kleine Ort Alt Jabel steht im Zentrum der Löscharbeiten im Waldbrandgebiet von Südwestmecklenburg. Die Bewohner möchten in ihre Häuser zurückkehren. Das Wetter könnte mitspielen.

von Kathrin Neumann, Britta Körber, Frank Pfaff , Doris Heimann, Eike Moldenhauer

05. Juli 2019, 06:22 Uhr

Der Waldbrand bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern ist eingegrenzt und die Rückkehr für die Bewohner des Ortes Alt Jabel nur eine Frage der Zeit. Mit vier Hubschraubern soll in dem Gebiet des früheren Truppenübungsplatzes an diesem Freitag weiter gelöscht werden, um alle Glutnester zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte hoffen auf Regen als Unterstützung.

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes ist es an diesem Freitag im Nordosten stark bewölkt mit Schauern. Am Samstag soll es noch mehr Regen geben. Unberechenbar bleibt aber der Wind, der die Glut immer wieder anfachen kann.

Die Ortschaft Alt Jabel bleibt weiterhin evakuiert. Das teilte Einsatzleiter Wolfgang Krause am Morgen nach der Lagebesprechung mit. Das Feuer ist zwar inzwischen rund 500 Meter vom Dorf entfernt. "Das reicht aber noch nicht", so Krause mit Blick auf den 1000-Meter-Sicherheitsabstand. Und so wird Alt Jabel auch heute der Hauptschwerpunkt bei der Arbeit der Einsatzkräfte beim Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz sein. Dort sollen nunmehr zwei Hubschrauber der Bundeswehr und zwei von der Bundespolizei fliegen. Zudem sind Löschfahrzeuge der Bundeswehr im Einsatz.

"Wir wollen, dass die Bewohner von Alt Jabel irgendwann in ihre Häuser zurückkehren können", sagte Wolfgang Krause. Wann das sein wird, sei aber noch völlig offen. Landrat Stefan Sternberg kündigte an, die Kräfte hier noch einmal zu bündeln, damit die Einwohner von Alt Jabel am Abend wieder zurück in ihre Wohnungen können.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Am frühen Freitagmorgen war der Abstand zwischen Brand und Dorf um mehr als 150 auf rund 500 Meter ausgedehnt worden, wie der Landkreis mitteilte. Erst, wenn ein Kilometer erreicht ist, dürfen die Einwohner zurück in ihre Häuser.

Für Anwohner wurde ein Bürgertelefon unter 038855 / 78744 eingerichtet.

Für die anderen drei vom Brand bedrohten Dörfer Trebs, Jessenitz-Werk und Volzrade - allesamt Ortsteile von Lübtheen - war schon am Mittwoch die Sperrung aufgehoben worden. Die Region liegt südwestlich von Schwerin, zwischen Hamburg und Berlin.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Nachsorgepaket wird vorbereitet

Auf der Pressekonferenz am Morgen sprach Landrat Stefan Sternberg von einem Krieg, die alle haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte in den letzten Tagen gegen das Feuer geführt hätten. Dieser Krieg würde gewonnen werden. Es gäbe deutliche Signale, den Waldbrand in absehbarer Zeit vollständig zu löschen. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass dies schon am Sonnabend oder Sonntag der Fall sei.

Für die Zeit nach Aufhebung des Katastrophenalarms kündigte Staatssekretär Thomas Lenz an, acht waldbrandgeeignete Fahrzeuge für die Landkreise zur Verfügung zu stellen. Innerhalb der nächsten 14 Tage würde bereits ein geländegängiges Löschfahrzeug aus Landesbesitz an die Feuerwehr in Lübtheen zur dauerhaften Verfügung übergeben, um den Brandschutz vor Ort auch in der Zeit nach der Löschung zu gewährleisten.

Gleichzeitig vermeldete der Staatssekretär die vollständige Beendigung der Munitionsbergungsmaßnahmen im Bereich Groß Laasch, wo es im letzten Sommer ebenfalls zu einem verheerenden Waldbrand gekommen war. Nach fünf Monaten könne hier der Wald heute wieder an die Landesforst übergeben werden.

Wasserknappheit führt zu Problemen

Wie Landrat Stefan Sternberg am Morgen mitteilte, würde die massive Entnahme von Löschwasser perspektivisch zu Problemen führen, da hier eine sowieso schon wasserarme Region betroffen sei. Dies gelte nicht nur für die unmittelbare Umgebung, sondern für ganz Mecklenburg, da beispielsweise durch regulierte Wasserzufuhr aus dem Schweriner See auch das Hinterland in Mitleidenschaft gezogen wird.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Am Freitagmorgen waren noch auf etwa 600 Hektar Wald Glutnester und Flammen festgestellt worden. Die vom Brand betroffene Fläche wurde mit insgesamt 1200 Hektar angegeben. Die Bundeswehr hatte mit schwerer Räumtechnik alte Fahrwege rund um den Brandherd freigeschoben, damit das Feuer nicht auf benachbarte Waldflächen übergreift. „Wir liegen im Plan“, sagte Brigadegeneral Gerd Kropf, Chef des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern. Das Feuer sei weitgehend eingekesselt und bei erneutem Aufflammen könne sich die Feuerwehr frei bewegen. Zeitweilig seien bis zu zwölf Räumpanzer im Einsatz gewesen. Sie hätten insgesamt 60 Kilometer Brandschneisen gezogen.

Aktuell sind noch 565 Helfer pro Schicht im Einsatz, die punktuell gegen das Feuer vorgehen. Die Gefahr einer weiteren Ausdehnung des Feuers sei nahezu gebannt.

Alle aktuellen Informationen rund um den Waldbrand bei Lübtheen finden Sie unter www.svz.de/waldbrand

Weiterlesen: