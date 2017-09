Austritte aus der AfD : Neue Partei von Frauke Petry? Im Internet gibt es „die Blauen“ schon

vergrößern 1 von 1 Foto: Ina Fassbender/dpa 1 von 1

Berlin | Wohin geht der Weg der bislang wenigen AfD-Abtrünnigen und was haben sie politisch vor? Nach dem Austritt von Frauke Petry und Ehemann Marcus Pretzell aus der AfD-Fraktion und geplanten Parteiaustritten gibt es bislang nicht verifizierte Indizien, dass sich die Abweichler nicht nur den neuen parlamentarischen Gruppennamen „die Blauen“ geben, sondern unter selben möglicherweise auch eine neue Partei gründen, die die AfD-Markenfarbe übernimmt.

Dass eine Gründung im Raum steht, ließ Pretzell am Mittwoch im ZDF anklingen: „Es gibt derzeit keine Partei, die in der Lage wäre, politische Veränderungen in Deutschland durchzusetzen. Und wenn es keine gibt, dann muss man ... ja, lassen Sie sich mal überraschen, was wir so vorhaben“, sagte Pretzell zu Neugründungsplänen. „Wir sind dabei, wir führen eine ganze Menge Gespräche in diesen Tagen.“

Wie eine Domain-Abfrage zeigt, sind die Planungen einer Neugründung vielleicht schon deutlich älter. Da ist ein auf Petry registiertes Projekt namens „die Blauen“, das mutmaßlich schon seit Monaten hinter vorgehaltener Hand exisiert. Am 3. Juli 2017 aktualisierte eine Frauke Petry, laut Registrierung wohnhaft in Tautenheim/Frohburg (Wohnort/Pastorat ihres Ex-Mannes), letztmals die Internet-Domain dieblauen.de.

Hier in Kürze mehr zur Parlamentariergruppe "Die Blauen" im Deutschen Bundestag. — Die Blauen (@DieBlauen_Bund) 27. September 2017

Auch einen Twitter-Account für eine Palamentariergruppe „die Blauen“ gibt es bereits, eine erste Pressekonferenz zu noch unbekannter Zeit wurde ankündigt.

Zweifel sind angebracht. Denn ob die Domain tatsächlich Petry gehört, kann man dem öffentlichen Eintrag bei der Registrierungsstelle Denic eG nicht entnehmen. Petry wollte sich am Mittwoch zu dem Thema nicht äußern. Die Domain dieblauen.de existiert bereits seit dem 11. Juli 2009 und wurde am 19. Januar 2016 auf den Web-Dienstleister United Domains übertragen. Die letzte Änderung an dem Domain-Eintrag wurde am 3. Juli 2017 vorgenommen. Aus öffentlich einsehbaren Einträgen kann man nicht rekonstruieren, wer die Domain ursprünglich eingerichtet hat oder ob die Domain dieblauen.de im Laufe der Zeit verkauft wurde. Bei der Registrierung einer Internet-Adresse muss man in Deutschland keinen Ausweis vorlegen.

Pretzell und seine Ehefrau, die Noch-Parteivorsitzende Frauke Petry, hatten am Dienstag angekündigt, ihre Ämter niederzulegen und aus der AfD auszutreten. Petry hatte das mit der „Radikalisierung“ der Partei begründet. Die ehemaliger Parteivorsitzende ist am Mittwoch, 27. September 2017, um 22.45 Uhr zu Gast in der ARD-Sendung „Maischberger“.